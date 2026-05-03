大型連休に増える危険運転大型連休になると、普段はあまり運転しない人がクルマに乗る機会が増え、道路の雰囲気がいつもと少し変わります。久しぶりの運転に緊張しながらハンドルを握る人も多い一方で、その不慣れさが思わぬ危険や周囲のストレスにつながってしまうこともあります。【画像】えっ…！ これが「私は運転が下手です、注意してください」ステッカーです！ 画像を見る！（17枚）周りのドライバーから思わず「やめ