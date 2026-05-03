国による誤った隔離政策など、ハンセン病問題への理解を深めてもらおうという展示会が瀬戸内市の道の駅で始まりました。 【写真を見る】「努力の結晶を見てもらえたら」ハンセン病問題への理解を深めてもらう展示会【岡山】 今回で19回目になる作品展「長島からの風」です。瀬戸内市にある療養所、長島愛生園の入所者ら21人の絵画、陶芸など81点が出展されています。ハンセン病の隔離の歴史や、偏見・差別と闘ってきた入所者の思