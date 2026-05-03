白い砂浜で知られる和歌山県白浜町の「白良浜海水浴場」では、本州で最も早い海開きが行われました。 本州で最も早い海開きが行われたのは、白浜町の「白良浜海水浴場」です。 ３日はあいにくのくもり空となり、水温は２２℃と、泳ぐには少し冷たさを感じる海開きとなりましたが、約１００人が歓声を上げながら初泳ぎを楽しみました。 （訪れた人）「気持ちいい。冷たい」「ちょっと寒いですけど、白浜最高ですね」