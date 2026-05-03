【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 5月1日より3日に開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」の「ストリートファイター6」部門は、ヤマグチ選手が優勝した。 「ストリートファイター6」部門は、7,000人を超えるエントリー人数を記録。その頂点となっ