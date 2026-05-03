エース復活や！阪神・才木浩人投手（２７）が３日の巨人戦（甲子園）に中４日で先発。７回４安打１１奪三振、無失点で今季３勝目をゲットした。２戦連続で６失点と苦しい投球が続いていた右腕は「いったんはホッとしています。悪い投球が２回続いて大丈夫かな？というところでゼロでいけたのでよかったです」と安堵の表情を浮かべた。鋭く落ちる変化球が冴えわたった。２回は二死満塁で吉川を１３５キロのフォークで空振り