俳優の瀬戸朝香さん（49）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露した。瀬戸さんの夫は、元V6の井ノ原快彦さん（49）。「ひと段落したからヘアチェンジ」瀬戸さんは、「昨日また一つ作品を終えました」と切り出し、黒髪を下ろして、眼鏡をかけたショットを公開した。つづけて、「ひと段落したからヘアチェンジ」と明かし、「ただのブラックだとなんだかな...と思い少しだけブルーを入れた