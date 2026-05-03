元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が、７歳の息子・英ノ丞（ひでのじょう）君とゴールデンウイークを楽しむ様子をアップした。３日に自身のインスタグラムを更新し「本日は息子と姫路城！観光客（特にインバウンド）凄（すご）い！」と、国宝の姫路城を訪問。城をバックに２人で記念撮影した。フォロワーは「お忙しい中いいパパもしっかりやっておられますね」「お子さんに、良いお城を見学されて良かったです」とほっこり