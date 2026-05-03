◆パ・リーグソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）楽天・早川隆久投手（２７）がソフトバンク戦に先発し、７回３安打無失点、９奪三振と好投した。４試合連続のハイクオリティースタート（７回以上、自責２以下）を達成。今季２勝目を挙げ、チームの連敗ストップに大きく貢献した。チームは現在、６連敗中。苦しい状況で早川に先発マウンドが託された。キレのある直球にスライダーを交えて打者を料理。５回