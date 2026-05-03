２０２６年のＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで女優の見上愛（２５）が５月３日、京都競馬場で行われた天皇賞・春のプレゼンターを務めた。見上愛「先月の桜花賞に続き、この度もプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います。優勝されたクロワデュノール号と北村友一騎手、そして関係者の皆様、おめでとうございます。クロワデュノール号の今後の活躍を楽しみにしております。初めて訪れた京都競馬場で、天皇