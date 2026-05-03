◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回降雨コールド＝巨人は０―１と１点ビハインドの６回に先発・井上が大ピンチを迎えた。中野の安打、森下の二塁打で無死二、三塁。ここで４回に先制適時三塁打を放っている絶好調の４番・佐藤を迎えた。巨人は内野前進守備で勝負。初球からボール、ボールの後、低めのボール球のフォークで２球空振りを奪いカウント２―２とした。５球目、内角１４９キロ速球で見逃