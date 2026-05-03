◇学生アメリカンフットボール交流戦関学大20―3日大有志の会（2026年5月3日MKタクシーフィールドEXPO）圧倒的な個人技で、日大有志の会に「違い」を見せつけた。3点リードの第3Q1分29秒。関学大QB星野太吾（3年）のロングパスに、WR小段天響（4年）が反応する。エンドゾーン内で相手と競り合いながら、アクロバチックな体勢でTDキャッチ。第4Q4分59秒にも、小段のセンス、身体能力が凝縮されたプレーで、29ヤードのTDパス