高校野球の春季東京都大会は3日、決勝が行われ、関東第一が国士舘を5―2で下し、4年ぶり7回目の優勝を決めた。1点を先行された関東第一は2回に1死二、三塁のチャンスをつくり、内野ゴロと暴投で2点を奪って逆転に成功した。その後も相手のミスにもつけ込み、10安打で5点を挙げた。国士舘も7回には7番・高橋の左越えソロで反撃したが、及ばなかった。優勝した関東第一と準優勝の国士舘は、16日に千葉で開幕する春季関東大