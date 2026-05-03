お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「全芸人に好かれている」芸人について言及した。良ちゃんは「全芸人に好かれている鈴木もぐらの悪いところは頑固」とポスト。また「全芸人に好かれている錦鯉まさのりさんの悪いところは18時過ぎると眠くなる」とつづっていた。この投稿を受けて、長谷川雅紀は「なんで知ってるんだ！！！」と驚きを隠せない様子だった。