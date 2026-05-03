「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、東京Ｖ１−０柏」（３日、味の素スタジアム）東京Ｖが４連勝とした。前半は柏に主導権を握られる展開。後半に入っても好機をものにできずにいたが、４５分で途中出場のＭＦ新井悠太が左足でニアを抜き、決勝点を決めた。「正直狙っていない。気持ちで狙った感じ。なかなかうまくいかないシーズンでしたけど、ひとつこうやってチームの勝利に貢献できたのは大きいポイント。もう一段階上にいく