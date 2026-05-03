◇パ・リーグロッテ10―0西武（2026年5月3日ZOZOマリンスタジアム）ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大が7回を6安打無失点と好投し、開幕戦以来となるプロ2勝目をマークした。初回に1死一、二塁のピンチを招いたが、ネビンを見逃し三振、岸を三ゴロに仕留めて無失点で切り抜けると、3回1死一、三塁でも長谷川を空振り三振、ネビンを遊ゴロに打ち取って西武に得点を許さなかった。4回以降は二塁を踏ませない安定の投球。