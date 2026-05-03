まもなく、春の大型連休「ゴールデンウィーク」が始まります。2026年は、中日の平日を休みにすると8連休、5月2週目の平日も休みにすれば最大12連休に。今回の休みは、都内で自然や動物に触れあってリフレッシュしたい......！ そんな人は、連休後半の5月4日「みどりの日」と5月5日「こどもの日」に注目です。この2日間限定で、都立動物園や都立庭園などの施設が無料で開放されます。誰もが知る15の施設が無料5月4日「みどりの日」