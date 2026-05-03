【「マンガのラジオ supported by viviON」5月】 5月3日～5月31日 毎週日曜日18時頃～5回にわたり配信 ゲスト：漫画家 奥嶋ひろまさ氏 viviONがスポンサードするニッポン放送のポッドキャスト番組「マンガのラジオ supported by viviON」の5月ゲストが「ババンババンバンバンパイア」を手掛ける漫画家の奥嶋ひろまさ氏に決定した。5月3日から5月31日