長岡市では3日、「二十歳のつどい」が開かれ若者が気持ちを新たにしていました。 ■ＯＮ伊丹龍丸さん 「長岡の温かさが私たちを大きく成長させてくれたと思います」 長岡市では3日、市内５つの地域で「二十歳のつどい」が開かれ、 このうち長岡地域では、１９６０人が新たな門出を迎えました。 会場では、友人との久しぶりの再会を喜ぶ姿が見られました。 ■ON女性 「中学以来に会う人もたくさんいる。