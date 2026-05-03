個人ゲーム開発者のM.Katsu氏は5月1日、マイクに向かって本気で吠え合うリアルタイム1v1対戦ゲーム「ワンワンバトル」の早期アクセス版をSteamにてリリースしました。本作は、プレイヤーが犬になりきり、マイクを武器にして「ワン！ワン！」と全力で吠え合って戦うという斬新なシステムが特徴。通常価格は500円で、5月12日まではリリース記念セールとして10%オフの450円で購入可能となっています。【その他の画像・さらに詳し