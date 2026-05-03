毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。本日5月3日（日）の放送回で、林家たい平が約7年ぶりに座布団を十枚獲得し賞品を受け取った。座布団十枚達成者は、2025年11月30日放送の立川晴の輔以来約5カ月ぶり、2026年初となる。本日放送の大喜利開始時の座布団の獲得数は、たい平が八枚、晴の輔が七枚、三遊亭小遊三と桂宮治が四枚ずつ、三遊亭好楽が三枚、春風亭一之輔がゼロ枚でスタート。冒頭に司会の春風亭昇太が