しおりを制作する「N4プロジェクト」の吉村大作代表（右）ら＝1月、大阪市城東区被爆者の核廃絶への願いを広げようと、大阪でしおりを介した取り組みが始まった。被爆体験を描いた紙芝居にアクセスできるQRコードを印刷したしおりには、地域の商店、施設やボランティア団体、さらに購入者自身もメリットを感じられる仕掛けがある。考案者は「『三方良し』ならぬ、『四方良し』になるよう企画した。平和について日常の中で考え、