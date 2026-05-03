憲法記念日の３日（日・祝）の夜は低気圧や前線の影響で広く雨が降り、警報級の大雨となるおそれがあります。雨のピークは日曜の夜遅くから月曜の未明にかけてとなりそうです。 あちらこちらで雨や風が強まるほか、和歌山県など紀伊山地の南西側を中心に非常に激しい降り方の所もあり、雨量が多くなる恐れがあります。 土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意が必要です。夜中の大雨となりますので安全な場