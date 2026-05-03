3日朝早く、天草郡苓北町で船が転覆し乗っていた男性は救助されましたが病院に搬送されました。 熊本海上保安部によりますと、3日朝4時半過ぎ、苓北町上津深江港沖の海上で船が転覆したと別の船の船長から通報がありました。転覆したのは、苓北町の62歳の男性が所有する釣り船で防波堤か何かにぶつかり転覆したとみられています。男性は、友人の船長に助けを求め救助されましたが顔面から出血していて熊本市内の病院に搬送さ