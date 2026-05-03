プロ野球 パ・リーグは3日、各地で3試合が行われました。4位の日本ハムは首位オリックス相手に勝利しました。初回にレイエス選手のタイムリーなどで2点を先制。6回には万波中正選手が両リーグ最速の10号ソロを放ち追加点を挙げました。投げては北山亘基投手が3安打完封で2勝目。勝った日本ハムは球団通算5000勝となりました。5位タイの楽天は2位ソフトバンクに終盤の得点で勝利。両チーム無得点の7回に太田光選手の犠牲フライで先