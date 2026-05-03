岸和田競輪場のF1「前検日コメならウィンチケット杯」が4日、開幕する。3日は前検が行われた。ガールズの7Rに太田りゆ（31＝埼玉）が登場する。松戸のG1オールガールズクラシックでは決勝進出を果たし、優勝した佐藤水菜から1車身差の2着。「結果には満足していない。気持ちを立て直して臨みたい」同じ112期の大久保花梨と話し込み、土産のたこ焼きもゲットして気分も晴れたか。太田りゆ、ここからリスタートだ。