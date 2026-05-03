NPT再検討会議での演説を終え、取材に応じる被団協事務局長の浜住治郎さん＝1日、米ニューヨーク（共同）米ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議に参加していた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の事務局長浜住治郎さん（80）が3日午後、羽田空港に帰国した。浜住さんは、国際シンポジウムに登壇して被爆証言をしたほか、各国の政府関係者と面会。再検討会議の非政府組織（NGO）セッションで演説し