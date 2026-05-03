A.B.C−Zの戸塚祥太が3日、東京・EXシアター六本木で主演舞台「BACKBEAT」取材会に出席した。ビートルズ創成期を描く94年公開の映画を舞台化。2019年の日本初演、23年の再演を経て今回がファイナルとなる。「自分としてはたくさんの方々の気持ちを自分なりの色に変換してステージの上に優しくたたきつけていきたい」と抱負を語った。劇中では20曲以上を生演奏。「ファイナルにして最高傑作ができあがりました。俳優がお芝居