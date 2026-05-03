テレビ朝日系「ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運３時間スペシャル」が１日に放送され、タレント・長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。番組内で、プロ野球選手を引退した後の一茂がファンと撮影した写真が紹介されると、一茂は「この頃はまだスポーツ解説者としての僕の需要があったんですけどね」と述懐。高嶋を爆笑させた。一茂は「この頃は、いろんなとこでスポーツ解説を。