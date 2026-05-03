YouTuberのヒカルがタモリに対して「まったく面白いと思ったことがない」と発言したことに関する余波が続いている──。「発端は、4月20日にYouTubeで公開されたヒカルさんの動画です。冒頭のように語ったヒカルさんに対して、YouTuberカジサックとして活動するキングコング・梶原雄太さんも『俺はタモリさんにまったくハマらなかった人』と発言。『好みってあるやん？』と前置きしつつ『俺は正直……そんなですよ』と同調したの