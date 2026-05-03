【ＳＫＥ４８運営トップ３インタビュー（１）】アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が４月１日から株式会社ＳＫＥ所属として新たなスタートを切った。親会社で東証スタンダード上場企業・株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの大出悠史社長（４３）、株式会社ＳＫＥの北川謙二代表取締役社長（４６）、大山武志代表取締役（５４）の３人を直撃インタビュー。１８年目を迎える名古屋発のアイドルグループはどんなステージを目指していくのか。