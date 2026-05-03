ボートレース宮島の「第５５回サンケイスポーツ若葉賞」は３日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。大上卓人（３５＝広島）は７Ｒを３コースから差して白星締め。７戦４勝オール３連対の成績を残し３位で予選を突破した。２連率３２％の相棒５６号機は「ペラは最近やっている形に叩いたら、レースできる感じになった。乗りやすさがあって上位の次くらい。４日目は雨が降っていたけど、足は変わらなかった」と調整で正