巨人の井上温大投手（２４）は３日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回８７球を投げ５安打３失点（自責２）と力投も、今季３勝目はお預けとなった。井上は初回を三者凡退に仕留める完ぺきな立ち上がり。３回まで無失点投球を披露した。しかし、両軍無得点の４回一死一塁から４番・佐藤輝に右中間を破る適時三塁打を浴びて先制点を献上した。思わぬミスも発生。０―１の６回に先頭の中野と森下に連打、一死二、三塁から大山を敬