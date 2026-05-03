阪神は３日の巨人戦（甲子園）に３―０で７回雨天コールド勝利。２カード連続でカード勝ち越しを決めた。先発・才木浩人投手（２７）は中４日での登板となったが、走者を背負いながらも７回４安打１１奪三振。２試合連続で６失点と乱調が続いていたが、この日は圧巻の投球で３勝目を挙げ、チームの勝利に貢献した。藤川球児監督（４５）も「ゲームにフォーカスして集中するという部分（がよかった）。彼がエースとしてチームを