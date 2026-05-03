巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が３日の阪神戦（甲子園）で６回３失点と粘投した先発・井上温大投手（２４）を称えた。強力打線相手に粘り強さを見せた。井上は初回を三者凡退に抑える好発進を見せると、その後も３回まで無失点投球を継続。それでも４回には佐藤の適時三塁打で先制点を献上すると、６回には女房役・大城とのバッテリーエラーでさらに２点を奪われた。それでも試合は大きく崩れることはなく、先発投