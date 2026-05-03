フォーム修正以降は21回で防御率1.72の快投日本野球機構は3日、午後5時過ぎに4日の予告先発投手を発表した。巨人の先発は戸郷翔征投手が務める。今季初の1軍登板となる“エース”に、ファンも「頑張ってくれ！」「待ってたぜ」と熱い期待を寄せている。戸郷は2022年から3年連続で12勝を挙げ、一躍エースとしての階段を駆け上がった。2022・2024年には奪三振王のタイトルを獲得。2023年のWBCでも侍ジャパンの世界一に貢献した。