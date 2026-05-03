猫も仲間を失うと変化する？ これまで「悲しみを感じる動物」としてよく語られてきたのは、犬やチンパンジー、ゾウのような社会性の強い動物でした。一方で猫は単独行動を好む動物として知られ、人間に飼われるようになってからも「自立している存在」と思われがちです。しかし最新の研究では、猫も同居していた犬や猫が亡くなったときに、行動の変化を示すことがわかってきました。 調査では400人以上の飼い