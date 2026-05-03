第１子を妊娠中のフジテレビ・三上真奈アナウンサー(37)が、食欲が止まらないことを明かしたところ、反響を呼んでいる。 【写真】めっちゃおいしそうなラーメン食欲が止まらない～ 三上アナは1日に更新したインスタグラムで「誰か私の食欲を止めてください!」と投稿。チャーシューがたっぷり乗ったラーメンの写真も投稿した。 これにコメントが続々寄せられ、「食べて大丈夫です!!