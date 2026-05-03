気象予報士でタレントの穂川果音（ほかわ・かのん）が2日、自身のインスタグラムを更新。春コーデを披露した。 【写真】斜めのアングルも魅力的です 「緑と海を感じにお出かけしてきたよ」投稿。「さて、どこでしょう？？」と投げかけた。続けて「今日はちょっと汗ばむ陽気イエローのカーディガンで春っぽコーデです」とつづり、スタイル際立つ白のタンクトップとデニムに、黄色のカーディ