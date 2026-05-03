お笑いトリオ「グランジ」の大が2日にInstagramを更新し、妻の椿鬼奴との2ショットを披露。結婚記念日を報告し、鬼奴への感謝をつづった。【写真】グランジ大＆椿鬼奴の夫婦ショットがお似合い大が「5/3は結婚記念日」と投稿したのは、2015年に結婚した鬼奴との2ショット。写真には、夕日に照らされた2人のリラックスした表情が収められている。投稿の中で大は「スピード離婚確定とか言われてましたけど、どうにか仲良くやっ