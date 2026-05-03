北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら…」の視点で選んだ２６人となる。第３回は後藤亮太記者。＊＊＊３月に英国遠征で招集された２８人（最初の発表時点）とケガなどで招集外だった選手を比較しながら２６人を選出した（メ