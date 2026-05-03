３日放送の日本テレビ系「笑点」（日曜・午後５時半）で、林家たい平が約７年ぶりに座布団を１０枚獲得し賞品を受け取った。座布団１０枚達成は、２０２５年１１月３０日放送の立川晴の輔以来、約５か月ぶり、２６年では初となる。この日の大喜利開始時の座布団の獲得数は、林家たい平が８枚、立川晴の輔が７枚、三遊亭小遊三と桂宮治が４枚ずつ、三遊亭好楽が３枚、春風亭一之輔が０枚。冒頭に司会の春風亭昇太から「みなさん