記事ポイント「Rodeo Drive SHIBUYA」と「BRAND OFF SHIBUYA」が2026年5月9日(土)、渋谷センター街の「VIVEL SHIBUYA」に同時グランドオープン5階のRodeo Drive SHIBUYAは”The 5th Place”をコンセプトに、ジュエリー・腕時計・貴金属を扱うラグジュアリーなリユース空間オープン記念フェアでは、ジェラルド・ジェンタとジャン・シュランバージェの厳選作品を展示・販売 ブランドリユースショップ「Rodeo Drive（ロデオドラ