ＤｅＮＡの竹田祐投手が、４日の広島戦（横浜スタジアム）で今季初白星を懸けて先発する。前回登板となった４月２２日の阪神戦（同）では４回３安打５失点（自責１）と結果を残せず「力んでしまい、ボールに力が１００パーセント伝わらなかった。まずはしっかり立つことから意識して練習や投球を行いました」と修正。赤ヘル打線について「線として戦ってくる印象があるので、細かい作戦面などに注意して投球したい」と警戒した