山形大学などが2028年度までに打ち上げを目指す超小型人工衛星の地上試験モデルが、山形県山形市で一般公開されています。パソコンの隣に設置された立方体の物体。大きさが10センチ四方の超小型人工衛星「ベニバナ・サット01号」の地上試験モデルです。超小型人工衛星は、山形大学と一般財団法人「森の学校」が山形県内の企業と連携して開発を進めていて、2028年度までの打ち上げを目指しています。山形市の県産業科学館に展示され