◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏降雨コールド＝（３日・甲子園）自打球の負傷から５試合ぶりに先発復帰した中野が、いきなり３安打の活躍を見せた。代打でも結果を残していたが、スタメンだと打線の得点能力が格段に上がる。４回と６回の得点はいずれも先頭打者の安打でチャンスメイクした。開幕からエンジンの掛かりが悪かった近本が骨折で長期離脱となったが、今は中野に抜けられた方がチームとして痛いと思う