牧浦充徳調教師（５１）＝栗東＝は、３日の新潟９Ｒ・咲花特別（牝馬限定、４歳上２勝クラス＝１２頭立て）で管理するレイバックスピン（牝４歳、父リアルスティール）が１着となり、現役７０人目となるＪＲＡ通算３００勝を達成した。０９年６月２７日の初出走から４２２６戦目で到達。重賞５勝。牧浦調教師は「２９９からここの１勝までがだいぶ足踏みして時間がかかったのですが、何とか勝つことができて本当によかったです