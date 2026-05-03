◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）今春のセンバツに出場した横浜が逆転で横浜創学館を下し、昨春に続く春季大会連覇を達成した。２４年秋から続く５季連続優勝となり、神奈川県内での連勝を３２に伸ばした。“投”の勝利の立役者は、２番手・林田滉生投手（３年）だった。先発の中嶋海人（２年）が初回に２点を失い、なお１死一、三塁、カウント２―２の場面で林田がマウンドへ