◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3-0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド阪神が7回降雨コールドで勝利。試合後、先制タイムリーを放った佐藤輝明選手がインタビューに応じました。佐藤選手は4回、1死1塁で打席に立つと、井上温大投手の高めに浮いたカットボールを捉えて右中間を破るタイムリースリーベースで先制点をもたらします。阪神先発の才木浩人投手は7回無失点。降雨コールド勝ちとなり、この得点が決勝点となりました。勝利に