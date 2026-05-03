覆面ライターが番組出演者の素顔に迫る日本テレビの番組『ライターズ！』。5月3日（深1：30）の放送では、4日放送の『県民スポーツ栄誉賞』（後7：00〜後9：54）にゲストとして出演するお笑い芸人・やす子が登場する。【写真あり】はい〜〜〜って言ってる！…幼少期のやす子本番組は、47都道府県の地元住民4万7000人を対象とした大規模アンケートに基づき、「地域にもっとも貢献した地元スター」を選出する『県民栄誉賞』シリ