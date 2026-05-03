3日放送の日本テレビ系・寄席演芸番組『笑点』で、林家たい平さん（61）が座布団を十枚獲得。たい平さんにとっては約7年ぶり、番組としては2025年11月30日放送の立川晴の輔さん（53）以来、約5か月ぶりの達成となりました。今回の賞品のキーワードは“宝の山”。その正体が明かされると、会場は爆笑に包まれました。■“宝の山”に、たい平のリアクションは…3日放送の大喜利開始時の座布団の獲得数は、たい平さんが八枚、晴の輔さ